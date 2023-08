Genoa, accordo col Marsiglia per Malinovskyi: c'è anche l'ok del giocatore

GRIFONE SCATENATO

Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la società rossoblù è pronta a regalare un altro super colpo a mister Gilardino

Il Genoa è vicinissimo a chiudere col Marsiglia per Ruslan Malinovksyi. C'è l'accordo totale tra il club rossoblù e quello transalpino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Nelle ultime ore è anche arrivato l'ok del giocatore, che sembra dunque pronto a tornare in Italia dopo solamente mezza stagione in Ligue 1. L'ucraino andrebbe ad aggiungere qualità ed esperienza al centrocampo di Gilardino, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Restano da limare solo i dettagli burocratici, poi l'ex Atalanta sarà libero di trasferirsi al Grifone.

Malinovskyi era sbarcato a Marsiglia a gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 10 milioni più bonus. In sei mesi all'OM aveva collezionato 23 presenze, di cui 16 da titolare, e 2 gol.

Per lui si era mosso anche il Beskitas, ma il legame con l'Italia ha fatto la differenza nella trattativa: il 30enne tornerà dunque in Serie A dopo le tre stagioni e mezza disputate con l'Atalanta, arricchite da 30 gol in 143 presenze. Un altro colpaccio per i liguri, utile a fornire supporto a Retegui e Gudmundsson.