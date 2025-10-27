Genoa, Sucu smentisce le voci sull'esonero di Vieira: "Massima fiducia"

Al termine dell'assemblea degli azionisti del Genoa il presidente Dan Sucu ha incontrato i giornalisti analizzando il momento negativo della squadra, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie. "Vorrei dire subito che abbiamo un solo piano ed è quello con Vieira allenatore" ha sottolineato l'azionista di maggioranza confermando dunque la fiducia nel tecnico francese. "Ho fiducia anche nella squadra e sono qui proprio per parlare a tutti loro e ribadirlo. Se servirà vorrei poi aggiungere siamo pronti anche a intervenire a gennaio sul mercato. Ma sono dell'idea che abbiamo un allenatore forte e bravo e che abbiamo tutto per competere. Lo ripeto: Vieira è il nostro unico piano come allenatore per questa squadra".