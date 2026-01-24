Il Genoa non si ferma, nel mirino Bakambu e Casseres
© IPA
La dirigenza del Genoa vuole consegnare a De Rossi una squadra il più possibile competitiva per la corsa alla salvezza. Ieri sono arrivate le ufficialità degli acquisti di Baldanzi e di Zätterström, ma i rossoblù non vogliono fermarsi qui.
Doppio colpo in canna: dal Betis, potrebbe arrivare l'attaccante congolese Cedric Bakambu, mentre prosegue la trattativa col Tolosa per il centrocampista Cristian Casseres.
Bakambu, classe 1991, in stagione è sceso in campo 15 volte (2 gol e 2 assist) con la squadra spagnola fra Liga, Europa League e coppa. In Europa ha giocato anche con Villarreal, Marsiglia, Olympiacos e Galatasaray, prima di tornare in Spagna.
Casseres è invece un centrocampista centrale venezuelano di 25 anni. Cresciuto in patria con il Deportivo La Guaira, ha poi vestito per 5 anni la maglia dei New York Red Bulls in Mls. Dal 2023, è un punto fermo del Tolosa in Ligue 1. In stagione 17 presenze nel campionato francese.