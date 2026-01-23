Baldanzi è un nuovo giocatore del Genoa, il comunicato: "Incarna l'identità del club"

Il comunicato del Genoa: "Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso. Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8".