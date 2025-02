Gasperini lascia l'Atalanta? Opzione Roma

L'annuncio dell'addio di Gasperini all'Atalanta - già a fine stagione dopo nove anni o a fine contratto (giugno 2026) - rilanciano la sua candidatura per guidare la Roma. Come riporta il Messaggero, sarebbe proprio Gasp il tecnico in cima alla lista di Ranieri per prendere il suo posto e per cominciare un progetto di lungo corso con idee precise sia in fatto di squadra e organizzazione di gioco che di investimenti societari. Che, come successo con l'Atalanta, torni a brillare in Italia e in Europa.