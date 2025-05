Osimhen: due club arabi pronti a soddisfare il Napoli

Victor Osimhen sta per concludere una grande stagione al Galatasaray. L'attaccante nigeriano ha realizzato 33 gol tra tutte le competizioni e sta letteralmente trascinando la sua squadra al titolo di campione di Turchia. Il bomber attualmente è in prestito al club di Istanbul e tornerà a Napoli a fine stagione. La Repubblica ha rivelato che al momento gli unici club interessati e in grado di soddisfare le alte richieste del presidente De Laurentiis sono i sauditi dell'Al Hilal e gli emiratini dell'Al-Ain. La punta potrebbe lasciare definitivamente i partenopei per una cifra di 75 milioni di euro. L'Al-Ain è inserita nel gruppo G insieme alla Juventus, il Manchester City e il Wydad Casablanca. Il Mondiale per Club si giocherà negli USA dal 14 giugno al 13 luglio e la migliore partita del giorno sarà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset.