André Silva dice no all'Arabia: "Punto a qualcosa di più"

André Silva non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita. Il calciatore portoghese lo ha spiegato in un'intervista rilasciata a Record sottolineando di aver altre idee per la testa: "Dipende dalle opportunità che si presentano. Per esempio, non avrei mai pensato di passare così tanto tempo in Germania, ma qui mi sono fatto notare, mi sono creato un'immagine... È normale. Dipende dalle situazioni che si presentano. Quello che posso dire è che, al momento, punto a qualcosa di più, cerco qualcosa di più stabile, che si identifichi con me, con il mio stile di comunicazione".