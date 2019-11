Futuro Ibrahimovic, il Pescara scherza sui social: "Welcome!"

IL COLPO... DI GENIO

Nelle ultime ore il futuro di Zlatan Ibrahimovic ha infiammato il calciomercato. Prima la clamorosa bomba dall'America che voleva lo svedese già con la maglia del Milan, poi la smentita arrivata per bocca del vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della Mls e ora l'ultimo colpo di scena: l'attaccante passa dai Galaxy al... Pescara, che ne dà annuncio ufficiale via Twitter. Giallo Ibrahimovic, messaggio alla Spagna: "Sto tornando"

Ovviamente non c'è nulla di vero, si tratta solo di uno scherzo: il profilo social del club di Serie B, sempre molto attento in tal senso, non si è fatto scappare l'occasione e ha postato un divertente fotomontaggio dello svedese con la maglia biancazzurra e il benvenuto di rito al nuovo acquisto ("Welcome!").

Ma se Ibrahimovic per il Pescara resterà soltanto un sogno, ci sono altre squadre italiane che invece sperano di metterlo sotto contratto il prossimo gennaio. In cima alla lista c'è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, per cui il sogno è assolutamente vivo, ma non bisogna dimenticare il Napoli, con cui lo svedese ha già flirtato ("Ancelotti mi vuole? Sarebbe bello") e dove De Laurentiis lo accoglierebbe a braccia aperte.

Vedi anche Calcio estero Ibrahimovic: "Se me ne vado nessuno guarderà più la Mls"