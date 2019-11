Milan-Ibra, la Mls smentisce: "Fraintese le parole di Garber"

LOST IN TRASLATION

Dopo la clamorosa bomba proveniente dall'America, innescata dalle parole di Don Garber, che ha scosso il calciomercato italiano (e non solo) e che ha fatto sognare migliaia di tifosi del Milan, arriva la smentita che sa tanto di brusco risveglio: le parole del Commissioner della Mls sono state fraintese, Garber non ha mai detto che il Milan ha acquistato Zlatan Ibrahimovic.

A chiarire la questione ci ha pensato, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della Mls, il quale con un tweet ha precisato che nell'intervista rilasciata a ESPN non si è parlato di un acquisto, ma di una sorta di corteggiamento serrato del club rossonero nei confronti dell'attaccante svedese (che, non è un segreto, vorrebbe tornare a giocare in Europa).

Il fatto che Zlatan, 38 anni, sia nel mirino di Maldini e Boban non è stato smentito dalla MLS ma da quanto filtra dalla società non ci sono riscontri concreti in tal senso: i tifosi rossoneri restano in attesa.

dite la vostra 08 nov 2019

Vedi anche Milan La bomba dall'America: "Il Milan ha preso Ibrahimovic"