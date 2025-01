Frattesi, l'Inter "preferirebbe" la Roma

Potrebbe esserci una sorta di asse Inter-Roma nel mercato di gennaio, senza scordare che l'affare Frattesi è tutt'altro che indirizzato. La somma richiesta da Marotta e Ausilio resta alta e il nome di Cristante (in prestito secco per 6 mesi, giusto per "tamponare" a livello numerico il buco a centrocampo) non scalda la dirigenza interista così come Inzaghi. Siamo alle prime schermaglie, il mercato invernale chiude il 3 febbraio e c'è il tempo per capire se la voglia giallorossa di Frattesi porterà a qualcosa di concreto prima dell'estate quando, a quel punto sì le certezze sono quasi assolute, l'addio dall'Inter sarebbe ben più che un'ipotesi.