Foggia, risoluzione contrattuale con Delio Rossi

© Getty Images
Risoluzione contrattuale tra Delio Rossi e il Foggia. Decisive le tre sconfitte consecutive con zero gol segnati e cinque gol subiti. Di seguito il comunicato del club:
La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. comunica che, in data odierna, dopo aver ascoltato l’intera Squadra e informato l’Amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con l’allenatore Delio Rossi, si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico e il suo staff.
A Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale.
La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali.