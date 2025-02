Kean, sirene dalla Premier: la clausola 'spaventa' la Fiorentina. Possibile intreccio con Vlahovic e Lautaro

Il costo di Kean è noto, e Giuntoli, senza il rinnovo del contratto del serbo (scade nel 2026), non potrà chiedere chissà quale cifra per la cessione di Vlahovic. La trattativa è al momento ferma: qualche novità è attesa dopo l'incontro in programma nelle prossime settimane. Naturalmente l'entourage dell'ex Fiorentina potrebbe anche decidere di andare in scadenza per poi firmare un nuovo accordo con un ingaggio simile all'attuale (superiore ai 10 mln).