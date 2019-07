Fiorentina, tentativo per Nainggolan

L'IPOTESI

Fiorentina scatenata sul mercato. I toscani, che hanno perfezionato gli acquisti di Boateng e Lirola (l'esterno arriva per 12 milioni più 4 di bonus), mettono gli occhi anche su Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, ormai fuori dai giochi all'Inter, è stato accostato negli scorsi giorni al Cagliari: tornerebbe volentieri in rossoblù (in Sardegna ha giocato dal 2010 al 2014 e conosciuto sua moglie Claudia Lai, originaria di Serramanica) ma il presidente Giulini ha spento sul nascere le voci parlando di "fantacalcio". Sul 31enne ci sarebbe poi la Sampdoria: Di Francesco sarebbe felice di allenare nuovamente il Ninja dopo l'esperienza alla Roma nella stagione 2017-18. Giulini: "Nainggolan? Fantacalcio"

Dicevamo della Fiorentina. I dirigenti viola avrebbero già contattato il club nerazzurro per iniziare a discutere dell'operazione. Nelle prossime ore i gigliati potrebbero saggiare la disponibilità del giocatore che in prima battuta gradirebbe maggiormente accordarsi con una squadra che gioca la Champions League. Commisso proverà a regalare a Montella un altro rinforzo, pure per indurre Federico Chiesa a restare in una squadra più competitiva dello scorso anno.