Mercato Fiorentina: è fatta per Boateng dal Sassuolo

AFFARE FATTO

Kevin Prince Boateng è di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante ghanese ha ottenuto il via libera del Sassuolo dopo aver trovato l'accordo con la società viola e si unirà al gruppo di Montella per le prossime due stagioni, senza opzione per un terzo anno. Dopo aver declinato l'offerta dell'Eintracht Francoforte, Boateng ha accettato la proposta della Fiorentina. Al Sassuolo andrà un milione di euro.

Dopo la breve parentesi dello scorso anno in neroverde, importante quanto basta per concedergli la grande chance di vestire la maglia del Barcellona, l'ex Milan ha deciso di rifiutare un ritorno in Bundesliga per restare nel campionato italiano accettando l'offerta del club di Commisso. Una scelta dettata anche dal cuore dopo il recente riavvicinamento con la moglie Melissa Satta che non vedeva di buon occhio un ritorno in Germania del calciatore.

Nei prossimi giorni Fiorentina e Sassuolo potrebbero tornare a stringersi la mano per un altro affare: il passaggio di Lirola dai neroverdi ai viola.