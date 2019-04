Fiorentina, Pioli si è dimesso: la squadra verrà affidata a Bigica

09/04/2019

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico viola si è infatti dimesso . A pesare sulla decisione, dopo un'apparente riappacificazione, sono state la recente sconfitta casalinga contro il Frosinone e la dura presa di posizione del club. La squadra dovrebbe essere affidata momentaneamente a Bigica , allenatore della Primavera della Fiorentina.

Dopo quasi due anni, a Firenze l'era Pioli termina bruscamente e anche un po' a sorpresa. Il tecnico ha scelto infatti di lasciare il club, anticipando i tempi di una decisione presa ormai da qualche tempo e sostanzialmente "pianificata" insieme al club. Nonostante altre sette giornate di campionato da giocare e una semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da disputare, Pioli ha preferito mollare il colpo subito, considerando già chiusa la sua avventura sulla panchina della Fiorentina. Nella scelta dell'allenatore, dopo il faccia a faccia di lunedì, decisivo pare sia stato il passaggio del comunicato del club in cui si chiedeva al tecnico di gestire la squadra con "la stessa competenza e serietà del girone d'andata". Una dura presa di posizione che Pioli non ha gradito affatto e a cui ha deciso di rispondere sbattendo la porta. Per formalizzare le dimissioni a breve il club riceverà una raccomandata.