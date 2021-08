Fiorentina, l’Atletico prepara una super offerta per Vlahovic

MERCATO

Il club spagnolo metterà sul liatto 50 milioni di euro, Commisso riflette

Quando il rinnovo sembrava più vicino, una maxi offerta dall’estero rimette in bilico il futuro di Dusan Vlahovic, 21 gol in 37 partite lo scorso anno con la Fiorentina. L'Atletico Madrid fa sul serio e, secondo quanto riferisce Sky Sport, starebbe per presentare la prima offerta ufficiale al club viola: 50 milioni di euro. Una cifra molto importante, che potrebbe far vacillare la società di Commisso e il calciatore. Getty Images

Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la Fiorentina, il calciatore e il suo entourage in cui le parti decideranno insieme se accettare o declinare la proposta dei 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone, che per il suo reparto offensivo ha scelto l’attaccante serbo classe 2000.

Restare in Italia o provare l’esperienza spagnola? Vlahovic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 con la Fiorentina, deciderà insieme al club nei prossimi giorni.

"Il mercato è imprevedibile, ma per quello che vedo in allenamento il problema Vlahovic non esiste, lo dimostra in ogni allenamento. Ci tiene, ha voglia ed è un grande trascinatore: è completamente sul pezzo". Così il tecnico viola, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Franchi contro il Cisenza nel primo turno di Coppa Italia (in diretta alle 21 su Italia 1).

