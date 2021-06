Fiorentina, Italiano sempre più vicino: si va verso la fumata bianca

ACCORDO A UN PASSO

La trattativa per portare l'attuale tecnico dello Spezia sulla panchina viola potrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore, i liguri pensano a Farioli

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo qualche giorno di stallo la trattativa tra i viola e l'attuale tecnico dello Spezia sembra essere arrivata a un punto di svolta e potrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma il club di Commisso è fiducioso di poter arrivare a breve a una fumata bianca. Nel frattempo i liguri si guardano intorno e come sostituto pensano a Francesco Farioli. Getty Images

Dopo la brusca interruzione del rapporto con Gattuso, Italiano è sempre stato in cima alla lista del club toscano, nonostante gli ostacoli legati al contratto con lo Spezia appena rinnovato e alla clausola da pagare per liberarlo (a cui i bianconeri non rinunceranno). Entrambe le parti, comunque, sono decise a chiudere il discorso quanto prima, per poter programmare senza più ritardi la nuova stagione.

Anche a La Spezia, d'altronde, stanno già guardando oltre: il nuovo ds Riccardo Pecini ha messo gli occhi sul giovane Farioli, tecnico classe 1989 che nell'ultima stagione ha allenato i turchi del Fatih Karagümrük, la squadra di Istanbul che annovera tra le sue fila moltissime vecchie conoscenze della Serie A, come Borini, Viviano, Biglia, Bertolacci e Castro.