Fiorentina, assalto last minute del Barcellona per Amrabat

MERCATO

Il club catalano piomba sul marocchino grande protagonista in Qatar, ma i viola fanno muro

Sofyan Amrabat potrebbe essere il colpo last minute del mercato del Barcellona. Come riportano i media spagnoli infatti, il club blaugrana in queste ore farà un assalto per il centrocampista marocchino della Fiorentina, che visto anche l'ottimo Mondiale disputato potrebbe essere il "colpo bomba" dell'ultimo giorno di calciomercato. Stando a quanto si legge su Marca, il club catalano proporrà ai viola un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che, in caso scattassero alcune variabili, potrebbero anche diventare 40.

La Fiorentina per il momento però non sarebbe convinta dell'offerta degli spagnoli e avrebbe alzato un muro. La plusvalenza fa gola, ma di certo non ci sarebbe tempo per trovare un'alternativa sul mercato e il club di Commisso non starebbe valutando l'idea di far partire Amrabat né in prestito né a titolo definitivo.

Una linea coerente con le dichiarazioni rilasciate prima della gara dell'Olimpico contro la Roma dal direttore generale dei viola, Joe Barone: "Confermo che Amrabat e Nico González non sono in vendita. Lo aveva detto il presidente e lo ribadisco".

