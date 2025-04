La Fiorentina sogna il grande colpo: Thomas Muller

Muller si trova dunque a sfogliare la famigerata margherita. Secondo quanto filtra dalla Germania, il club più vicino all'ingaggi del numero 25 sarebbero il Los Angeles Fc (affiliato al Bayern Monaco). Ma il tedesco potrebbe anche farne una scelta di vita e scegliere di voler rimanere in Europa. In quel caso, secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, la candidatura della Viola non andrebbe assolutamente sottovalutata: una città affascinante, che in passato ha stregato altri suoi ex compagni di squadra come Franck Ribery e Mario Gomez, e un progetto ambizioso. E proprio Gomez e Ribery, in virtù del bel periodo passato a Firenze, potrebbero essere sponsor importanti per convincere il campione tedesco a trasferirsi sull'Arno.