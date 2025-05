Fiorentina, Gosens chiama Thomas Muller: "Qua buon cibo e tanto sole"

Robin Gosens è stato recentemente riscattato dalla Fiorentina per 8 milioni complessivi dall'Union Berlino e ora vuole portare con sé in Italia un pezzo di Bundesliga. Il difensore tedesco ha infatti vestito i panni del direttore sportivo e ha chiamato in viola il connazionale Thomas Muller, che ha annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione dopo 746 presenze, 248 gol e una lunga serie di titoli messi in bacheca.