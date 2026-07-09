Atalanta: visite mediche per Gaetano, attesa l'ufficialità

09 Lug 2026 - 12:28
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Sta svolgendo le visite mediche Gianluca Gaetano, primo colpo di mercato dell'Atalanta in arrivo dal Cagliari a titolo definitivo. Il centrocampista napoletano, classe 2000, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano. Domani Gaetano, acquistato per una base fissa di 12 milioni che potranno salire a 15 bonus compresi, dovrebbe unirsi ai primi allenamenti della squadra agli ordini di Maurizio Sarri, in sede a Zingonia. A visite mediche passate, firmerà un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione a circa 1,6 milioni all'anno.

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