Atalanta: visite mediche per Gaetano, attesa l'ufficialità

Sta svolgendo le visite mediche Gianluca Gaetano, primo colpo di mercato dell'Atalanta in arrivo dal Cagliari a titolo definitivo. Il centrocampista napoletano, classe 2000, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano. Domani Gaetano, acquistato per una base fissa di 12 milioni che potranno salire a 15 bonus compresi, dovrebbe unirsi ai primi allenamenti della squadra agli ordini di Maurizio Sarri, in sede a Zingonia. A visite mediche passate, firmerà un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione a circa 1,6 milioni all'anno.