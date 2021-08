Fiorentina-Barcellona, incontro per Pjanic: ancora distanza sull'ingaggio

IL SOGNO

I viola propongono la divisione a metà dello stipendio, gli spagnoli chiedono che il club di Commisso arrivi a 4,5 milioni

Meno di dieci giorni alla fine del calciomercato così anche Miralem Pjanic inizia a rivedere i propri piani: il centrocampista vuole tornare alla Juventus e lavorare con Allegri ma, senza cessioni, in casa bianconera non c'è spazio per il bosniaco. Ecco perché Pjanic non ha chiuso all'ipotesi Fiorentina, il sogno di Commisso però si scontra con le richieste del Barcellona, uno scoglio emerso anche nell'incontro di oggi tra i due club. Getty Images

Il 31enne ha già fatto sapere di essere disposto ad un sacrificio economico pur di lasciare il Barça (che lo lascerebbe partire in prestito gratuito e con diritto di riscatto), dove non trova spazio non avendo legato con Koeman: da contratto percepisce 8 milioni di euro netti l'anno e scenderebbe a sette.

Eppure le cifre ancora non quadrano visto che Commisso chiede al Barcellona di dividere a metà lo stipendio, quindi 3,5 milioni a testa, mentre gli spagnoli vogliono che il club viola arrivi a 4,5. Il vertice testimonia l'interesse della Fiorentina ma ancora non c'è la quadra economica tanto che, scrive il Corriere dello Sport, anche il Napoli ci fa un pensierino e proverà ad inserirsi.