Como, ufficiale l'acquisto di Moise Kean: c'è la firma. Fabregas: "Alza il nostro livello"

E' ufficiale il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como. Così il club lariano in un comunicato: "Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante della nazionale italiana Moise Kean dall'ACF Fiorentina con un prestito iniziale con obbligo di riscatto". Queste le prime parole di Kean: "ho trovato un ambiente molto unito, con tanti giovani desiderosi di fare bene, e un progetto eccellente. L'allenatore ha delle ottime idee che condivido pienamente. Mi dà una grande spinta ed è una persona fantastica che mi aiuterà nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di festeggiare presto con i tifosi allo stadio".