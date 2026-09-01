Como, ufficiale l'acquisto di Moise Kean: c'è la firma. Fabregas: "Alza il nostro livello"

01 Set 2026 - 19:09
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E' ufficiale il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como. Così il club lariano in un comunicato: "Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante della nazionale italiana Moise Kean dall'ACF Fiorentina con un prestito iniziale con obbligo di riscatto". Queste le prime parole di Kean: "ho trovato un ambiente molto unito, con tanti giovani desiderosi di fare bene, e un progetto eccellente. L'allenatore ha delle ottime idee che condivido pienamente. Mi dà una grande spinta ed è una persona fantastica che mi aiuterà nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di festeggiare presto con i tifosi allo stadio".

Questo invece il commento di Fabregas: "Moise è un giocatore importante, è già pronto ed esperto, ma ha ancora molta voglia di mettersi in mostra e ampi margini di miglioramento. Possiede una grande forza fisica, velocità e la capacità di guidare l'attacco, qualità che innalzeranno il livello di gioco della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo   

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