Il sinistro magico, le origini lucane, il tennis come alternativa: Mastantuono, un talento per la Viola

Palesemente italiane le origini, da parte di entrambi i genitori ma soprattutto del padre. Il bisnonno era di Ripacandida, in provincia di Potenza, un paesino (attualmente conta circa 1500 abitanti) sulle pendici del monte Vulture. Un lucano, quindi. Zona agricola e soprattutto vinicola, dove si produce un ottimo Aglianico. Lì il cognome Mastantuono è molto diffuso e Cristian, il padre di Franco (che è stato il suo primo allenatore da bambino) è riuscito a ritrovare un po' di parenti con cui è in contatto. La mamma invece si chiama Sofia Bruno ed è laureata in sociologia. Tutto molto italiano, ma Franco non ha mai pensato alla maglia azzurra, anché perché è stato chamato giovanissimo a vestire quella albiceleste, con esordio il 6 giugno 2025, ancora minortenne, in una partita di qualificazione mondiale contro il Cile. Finora 4 presenze, più 31 tra Under 17 e Under 20. Però ora si avvia a trovare la "sua" Italia attraverso la maglia viola della Fiorentina.