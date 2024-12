Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha aperto a qualche cessione a gennaio. "Più che dei non contenti, magari di chi gioca poco e vuole giocare di più. Col presidente ci siamo confrontati in questi ultimi giorni: affronteremo il mercato con l'obiettivo di non rovinare quanto fatto fino ad oggi e cercheremo di accontentare chi chiederà di giocare altrove", ha detto a Sky.