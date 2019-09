"Il discorso di Chiesa è un discorso chiuso perché siamo nel campionato, ha un contratto e non so perche' continuamente esce fuori questa situazione di Federico. Lasciamo Chiesa in pace,sta facendo un ottimo inizio di campionato e lui si deve concentrare a giocare per la Fiorentina. E' inutile martellare sul suo contratto". Così Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha risposto alle domande relative al contratto di Chiesa e a margine della presentazione della partnership tra il club viola con la Fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Per quanto riguarda poi il rinnovo di Gaetano Castrovilli, Barone ha precisato che "siamo arrivati a un buonissimo punto. Ci siamo incontrati con il suo procuratore, abbiamo messo giù dei numeri e anche per Castrovilli sono convinto che in questi giorni avremo il rinnovo del contratto".