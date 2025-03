Un'occasione di mercato. Christian Eriksen andrà a scadenza con il Manchester United. Il contratto del danese scadrà il 30 giugno e non sono previsti colloqui per un prolungamento secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, rendendolo disponibile a parametro zero per tutte le squadre. Non per quelle italiane, visto che Christian porta ancora quel defibrillatore sottocutaneo che nell'estate del 2021 lo obbligò a lasciare l'Inter e la Serie A.