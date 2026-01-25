Eredità Romagnoli: la Lazio punta tutto su Luca Ranieri

Con la partenza di Alessio Romagnoli, la Lazio si sta muovendo per rimpiazzarlo e l'ultimo nome uscito è quello di Luca Ranieri. Il difensore della Fiorentina, apprezzato anche per la capacità di giocare con il piede sinistro (come Romagnoli), rappresenterebbe l'incastro tattico perfetto per raccogliere l'eredità dell'ex capitano senza pesare eccessivamente sulle casse del club. L'operazione, infatti, appare decisamente vantaggiosa anche sul piano economico: si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.