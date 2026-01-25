Eredità Romagnoli: la Lazio punta tutto su Luca Ranieri

25 Gen 2026 - 10:05

Con la partenza di Alessio Romagnoli, la Lazio si sta muovendo per rimpiazzarlo e l'ultimo nome uscito è quello di Luca Ranieri. Il difensore della Fiorentina, apprezzato anche per la capacità di giocare con il piede sinistro (come Romagnoli), rappresenterebbe l'incastro tattico perfetto per raccogliere l'eredità dell'ex capitano senza pesare eccessivamente sulle casse del club. L'operazione, infatti, appare decisamente vantaggiosa anche sul piano economico: si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Ultimi video

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Il Milan riflette sul colpo in difesa: idea Dragusin. Ma tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek

"Ci serve un centrocampista. Stipendio? 1 milione". L'incredibile annuncio di lavoro dalla Saudi Pro League

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:00
Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant
12:18
Pisa, il Palermo vuole Tramoni
10:05
Eredità Romagnoli: la Lazio punta tutto su Luca Ranieri
09:46
Romagnoli all'Al Sadd: il difensore vola in Qatar da Mancini
23:51
Lazio, Sarri: "Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando"