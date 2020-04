Entella, Gozzi: "Cassano? Per lui porte sempre aperte"

"Con Antonio ci unisce un profondo rapporto di amicizia e stima che va al di là del calcio. Come gli ho già detto dipende solo da lui: se ha voglia di darci una mano, le porte dell'Entella saranno sempre aperte". Lo ha detto il presidente del club chiavarese, Antonio Gozzi, commentando le parole di Cassano pronunciate ieri dal barese a Sky Sport, quando Fantantonio ha ammesso che tornerebbe a giocare solo con l'Entella ("Ad oggi c'è solo una squadra che potrei accettare, con contratto in bianco, l'Entella"): "Parliamo di un fuoriclasse e di una persona perbene - ha detto Gozzi - Sarebbe un 'colpo di testa' alla Cassano e potrebbe diventare la trama di un bellissimo film. Per noi farne parte sarebbe un grande motivo di orgoglio. Senza impegno, come si usa fare tra veri amici". Già nell'ottobre 2018 Cassano si era unito per una settimana alla squadra chiavarese prima di decidere di ritirarsi dal calcio giocato.