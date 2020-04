Cassano: "Fermate il calcio, non si può tornare a giocare"

LE PAROLE

"Tornare a giocare? La realtà dei fatti è che non si può tornare in campo, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche ci fossero 8/10 cambi. Giocare il campionato nell'anno solare come propone Galliani mi sembra un po' difficile. Il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio". Lo ha detto Antonio Cassano, intervenuto su Instagram in diretta con Pierluigi Pardo.

"Buffon rinnova? Non è una sorpresa. Gigi vuole fare il mondiale nel 2022, giocherà il sesto mondiale. Farà un anno e poi vedrete che continuerà, Facciamo una scommessa?", ha continuato Cassano. Su Lautaro: "E’ fortissimo ma per 120 milioni si può anche vendere. Pagato 20, venduto a 120. Mi faccio dare 70/80 milioni cash e Arthur, oppure uno tra Lenglet e Umtiti così l'Inter avrebbe un centrale mancino. E poi in attacco prenderei Cavani, anche a 33 anni è perfetto per Conte per vincere subito. Tra Werner e Griezmann punterei dritto su... Lacazette, il top in coppia con Lukaku".



"Vado sempre sui giornali perché dico le verità nude e crude. Ronaldo è uno solo: il Fenomeno. Chiedete a qualsiasi addetto ai lavori, lui era fuori dal mondo, ha vinto un mondiale nel 2002 dopo un anno fermo per l’infortunio al ginocchio e quasi vince anche lo scudetto da solo.

Io sto diventando matto senza calcio, tennis e NBA. Mi manca non vedere gli ultimi scampoli di carriera di Federer e Valentino Rossi, ho paura di non vederli mai più. Il taglio rasato a zero? Volevo fare una sorpresa alla mia famiglia, invece Carolina e i bimbi volevano cacciarmi di casa".