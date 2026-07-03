Ekhator saluta il Genoa: "Sono nato genoano, porterò con me ogni ricordo"

03 Lug 2026 - 17:30
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Dopo il passaggio a titolo definitivo alla Juventus, Jeff Ekhator ha voluto salutare il Genoa tramite un messaggio sui propri profili social. Queste le parole dell'attaccante classe 2006: "È difficile trovare le parole e voi mi conoscete, sapete che sono un ragazzo di poche parole e che le emozioni se le porta dentro, ma in questo caso mi sarà difficile breve. Sono nato a Genova, sono nato Genoano, e da quando ho 8 anni ho avuto l’onore di indossare, e difendere, la maglietta del Genoa. Porterò sempre con me ogni ricordo. Io non posso fare altro che ringraziare, ed essendo Genovese e Genoano continuerò a ringraziare e a vivere l’ambiente Genoa, ogni singola persona che abbia fatto parte di questo mio percorso". 

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