Eintracht Frankfurt, dal Lens arriva l'attaccante Wahi

Il club di Bundesliga Eintracht Frankfurt ha ingaggiato l'attaccante francese Elye Wahi con un contratto a lungo termine fino al 2030. Venerdì sera, il Francoforte ha pubblicato una foto su X del 22enne Wahi che forma il contratto. Wahi ha detto: "Spero che i sostenitori del club abbiano fiducia in me e che li ripagherò". Non è stata resa nota alcuna quota di trasferimento, ma il sito de L'Equipe ha riferito che il Francoforte ha pagato 26 milioni di euro per Wahi con altri 3 milioni di euro di bonus e una quota del 12% di qualsiasi futuro profitto da vendita. È la terza mossa significativa nella carriera in due anni per Wahi, che in precedenza era entrato a far parte del Lens dal Montpellier per 35 milioni di euro.