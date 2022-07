Dybala senza squadra, la Serie B lo chiama: "Che ne dici del Palermo?"

Un altro rintocco d’orologio, un'altra giornata terminata senza una chiara direzione circa il futuro di Paulo Dybala: l'Inter è da tempo sul giocatore, ma ha dato precedenza alla firma di Lukaku ed ora deve attendere di liberarsi da tanti esuberi per far spazio nel monte ingaggi. Secondo alcune voci, il Milan avrebbe operato il controsorpasso sui cugini nerazzurri proprio negli ultimi giorni, mantenendosi in contatto con l'entourage della Joya. Sullo sfondo poco altro, perciò affiora sempre di più l'immagine dell'argentino orfano di una squadra alla chiusura del mercato. Su questa prospettiva si inseriscono i social media manager della Serie B, che su Twitter invitano il Picciriddu a tornare al Palermo, sua prima squadra in Italia. "Hey Paulo Dybala, abbiamo un consiglio per la prossima destinazione Che ne pensi del Palermo? Iniziamo a ragionare sul numero di maglia?", recita il tweet con tanto di grafica ad hoc.