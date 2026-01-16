Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona: è ufficiale

16 Gen 2026 - 20:21
© instagram

© instagram

Il Chievo Verona "comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione.

Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense.

Il calciatore brasiliano classe ’90 è un esterno offensivo di grande esperienza internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.

Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti. L’esterno d’attacco porta al Chievo esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli, rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra.

“Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ”.

Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo".

 

Ultimi video

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

I più visti di Mercato

Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:10
Roma, domani Bove dovrebbe risolvere il contratto
21:42
Vazquez verso l'addio alla Cremonese: risoluzione vicina, sta per tornare in Argentina
20:44
Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma si vedrà"
20:21
Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona: è ufficiale
19:00
Roma: su Ferguson spunta anche il Celtic