Chievo, Douglas Costa ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D. Poi in Arabia con Balotelli

Douglas Costa torna in Italia ma in Serie D: l'ex Juventus ha firmato con il Chievo ed è pronto al debutto
Tutto confermato, quella che sembrava semplicemente una delle tante storie incredibili raccontate dal calciomercato è invece diventata realtà: Douglas Costa è di fatto un nuovo giocatore del Chievo. L'ex esterno della Juventus, 35 anni, ha apposto la firma sul contratto direttamente dal Brasile, legandosi al club veneto con un accordo semestrale fino al prossimo giugno.
Si tratta di un'operazione "ponte" di grande fascino: terminata l'esperienza italiana, infatti, il brasiliano volerà in Arabia Saudita per giocare i successivi due anni all'Al Ittifaq, di proprietà di Pietro Laterza come il Chievo, dove raggiungerà Mario Balotelli.
Intanto, il Chievo corre contro il tempo: la società è al lavoro per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e provare a metterlo a disposizione dell'allenatore già per la partita di questo weekend, nonostante i tempi strettissimi.