Chievo, Douglas Costa ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D. Poi in Arabia con Balotelli

Tutto confermato, quella che sembrava semplicemente una delle tante storie incredibili raccontate dal calciomercato è invece diventata realtà: Douglas Costa è di fatto un nuovo giocatore del Chievo. L'ex esterno della Juventus, 35 anni, ha apposto la firma sul contratto direttamente dal Brasile, legandosi al club veneto con un accordo semestrale fino al prossimo giugno.