Mercato
ex juve

Chievo, Douglas Costa ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D. Poi in Arabia con Balotelli

Douglas Costa torna in Italia ma in Serie D: l'ex Juventus ha firmato con il Chievo ed è pronto al debutto

16 Gen 2026 - 15:31

Tutto confermato, quella che sembrava semplicemente una delle tante storie incredibili raccontate dal calciomercato è invece diventata realtà: Douglas Costa è di fatto un nuovo giocatore del Chievo. L'ex esterno della Juventus, 35 anni, ha apposto la firma sul contratto direttamente dal Brasile, legandosi al club veneto con un accordo semestrale fino al prossimo giugno.

Si tratta di un'operazione "ponte" di grande fascino: terminata l'esperienza italiana, infatti, il brasiliano volerà in Arabia Saudita per giocare i successivi due anni all'Al Ittifaq, di proprietà di Pietro Laterza come il Chievo, dove raggiungerà Mario Balotelli.

Intanto, il Chievo corre contro il tempo: la società è al lavoro per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e provare a metterlo a disposizione dell'allenatore già per la partita di questo weekend, nonostante i tempi strettissimi.

Campedelli: "Drogba era già del Chievo e Cavani venne bocciato: dissero che non valeva 500 mila euro..."

17:16
Ufficiale: Glasner lascia il Crystal Palace a giugno
16:37
Juventus, Spalletti: "Mercato? Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"
16:36
Girona scatenato, Ter Stegen a un passo: c'è il sì per il prestito
16:29
Fiorentina, ecco Harrison: l'esterno è arrivato a Firenze
15:00
Guehi, niente Inter: resta in Premier League, affare in chiusura