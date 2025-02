Roberto Donadoni parla al Corriere dello Sport e di un sogno non avverato: "Speravo chiamasse il Parma, ci sarei tornato di corsa. Hanno scelto Chivu che non ha mai allenato in Serie A". Sul "suo" Milan: "Non sono mai entrato nelle scelte di persone alle quali sono legato, nonostante pensassi che sarebbe stata quella la mia destinazione ideale".