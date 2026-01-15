"Debacle totale" Arbeloa: il Real Madrid cerca già un nuovo tecnico

"È una farsa, è ridicolo, siamo lo zimbello di tutti" scrivono i media, che come il Mundo Deportivo parlano di "Real Madrid polveriera". Insomma l'addio di Xabi non ha sortito l'effetto sperato. Nonostante Arbeloa non abbia avuto il tempo per entrare in sintonia con le tattiche di gioco della squadra, le scelte fatte dal tecnico contro l'Albacete hanno sollevato molti dubbi. Pertanto molti ritengono che l'esperimento non durerà a lungo e che Arbeloa sia una scelta a tempo, e che l'allenatore per la prossima stagione sarà un altro. "La vita continua uguale, o peggio" il titolo di apertura di As, mentre Marca scrive "Debacle totale".