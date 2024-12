De Rossi: "Lippi mi presentò Ferguson. Mi voleva allo United, ma restai alla Roma"

"Nel 2006 potevo giocare nel Manchester United, ma non ho rimpianti”. A rivelarlo è Daniele De Rossi nel corso di un'intervista al podcast condotto da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright. L'ex tecnico della Roma ha spiegato come, dopo la vittoria del Mondiale, avrebbe potuto lasciare la squadra giallorossa: "Nel 2006, durante il Mondiale, ero in aeroporto e il ct Lippi mi chiamò e mi portò in una piccola stanza in cui c'era Ferguson. Lippi mi disse: 'Devi andare lì. Io stavo in silenzio perché c'era Ferguson e perché avevo paura di Lippi. Fu una chiacchierata che durò 3 minuti, niente di serio, ma mi sarebbe piaciuto dire a Ferguson 'Io voglio venire”.