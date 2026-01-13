Logo SportMediaset

De Bruyne, il Napoli riflette: l'ingaggio e l'infortunio agitano il mercato

13 Gen 2026 - 09:10

Le rassicurazioni di Kevin De Bruyne ("Sono al Napoli, voglio scoprire i miei limiti") confermano l'amore per il club, ma non cancellano del tutto le nubi sul suo futuro in azzurro. A tenere banco, spiega il Mattino, è la sostenibilità dell'operazione: con un ingaggio monstre da 11,2 milioni fino al 2027 e i tempi di recupero ancora incerti dopo la tac di controllo, la permanenza del belga condiziona pesantemente le mosse del ds Manna. Il club è costretto a riflettere: il peso economico di KDB blocca le risorse per altri colpi, lasciando aperto ogni scenario last minute.

