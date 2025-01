David Luiz all'Austria Vienna? "C'è stato un contatto"

David Luiz potrebbe tornare presto in Europa e per farlo potrebbe ripartire dall'Austria Vienna. A confermarlo è stato il direttore sportivo degli austriaci Manuel Ortlechner che in un'intervista ad A Bola ha aperto al rientro del brasiliano: "È vero, c’era stato un contatto. Un consulente di mercato si era rivolto a noi proponendoci questa idea, che alla fine però non si è concretizzata". Non mancano però le contendenti con l'Olympiakos in pole position seguito dalle brasiliane Fortaleza, Cruzeiro, Gremio e Corinthians.