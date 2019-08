Il Milan accelera per Angel Correa. Come riporta 'Marca' domani Zvonimir Boban, Cfo del club rossonero, è atteso a Madrid per discutere con l'Atletico gli ultimi passaggi relativi al trasferimento del giocatore in uscita dalla Spagna. Tra le parti c'è ancora una certa distanza: il 'Diavolo' offre 42 milioni di euro piu' il 30% sulla futura rivendita, mentre i colchoneros non si schiodano dalla richiesta di 50 milioni.