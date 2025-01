Il Marsiglia di De Zerbi ha messo nel mirino Giovanni Simeone per rinforzare l'attacco nel mese di gennaio. Nei scorsi giorni, rivela Footmercato, il ds dei transalpini, Benatia, avrebbe già contattato il club azzurro: nei primi dialoghi è emersa l'ipotesi di un affare da condurre in prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Si tratta, con il club campano che ha non chiuso le porte a una cessione immediata dall'ex Verona.