Dall'Argentina: Paulo Dybala a un passo dal Boca Juniors, i dettagli

Dall'Argentina non hanno dubbi: Paulo Dybala vestirà la maglia del Boca Juniors nella prossima stagione. La Joya, in scadenza con la Roma a giugno, avrebbe già un accordo di massima con il club argentino secondo Espn. L'arrivo dell'ex Juve sarebbe previsto dopo il Mondiale dove però la presenza del fantasista è ancora in dubbio. "Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ma non sarà facile - ha detto lo stesso calciatore. Devo ritrovare il mio ritmo e continuità di minuti con la Roma. Il mio obiettivo è essere al Mondiale, ma passa tutto dal mio club".