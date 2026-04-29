Dall'Argentina: Paulo Dybala a un passo dal Boca Juniors, i dettagli

29 Apr 2026 - 15:32
 Dybala (Roma) - 12 milioni © Getty Images

 Dybala (Roma) - 12 milioni © Getty Images

Dall'Argentina non hanno dubbi: Paulo Dybala vestirà la maglia del Boca Juniors nella prossima stagione. La Joya, in scadenza con la Roma a giugno, avrebbe già un accordo di massima con il club argentino secondo Espn. L'arrivo dell'ex Juve sarebbe previsto dopo il Mondiale dove però la presenza del fantasista è ancora in dubbio. "Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ma non sarà facile - ha detto lo stesso calciatore. Devo ritrovare il mio ritmo e continuità di minuti con la Roma. Il mio obiettivo è essere al Mondiale, ma passa tutto dal mio club".

Nell'intervista Dybala è stato stuzzicato anche sul possibile trasferimento al Boca: "Sarebbe fantastico - ha detto il fantasista -. Oggi gioco per la Roma e devo difendere questa maglia. Ma non si può mai sapere". Dybala, che in questa stagione ha realizzato 3 gol e 4 assist in 23 presenze, al Boca ritroverebbe il compagno Leandro Paredes: i due hanno un forte legame.

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