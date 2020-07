Cristiano Ronaldo al Newcastle: accordo segreto con la proprietà saudita

Cristiano Ronaldo sarebbe il primo acquisto-monstre per il nuovo progetto del Newcastle di proprietà saudita. E' quanto riporta la rivista sportiva spagnola Don Balon sottolineando che il portoghese avrebbe già un accordo verbale con il club, in particolare con il fondo sovrano dell'Arabia saudita che è ormai pronto a rilevare il club britannico. Si parla di un contratto biennale ma per Cr7 ci sarebbe la possibilità di andare via dopo un anno per poi chiudere la carriera negli Stati Uniti.