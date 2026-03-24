Samp, Lombardo ancora a rischio: spunta Cioffi

La vittoria sull'Avellino, pesante in ottica salvezza, non ha ancora riportato il sereno in casa Sampdoria. Il tecnico Attilio Lombardo, fa sapere Il Secolo XIX, è ancora a rischio esonero. Il quadro è tutt'altro che chiaro: a pesare è la divisione societaria con il Ceo Jesper Fredberg da una parte e il ds Andrea Mancini dall'altra. Quest'ultimo aveva ormai un accordo di massima con Luca D'Angelo prima che il tecnico abruzzese decidesse di tornare allo Spezia. E poi c'è il dirigente danese che invece sta sondando altre piste: la prima è quella che porta a Gabriele Cioffi.