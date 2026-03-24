Griezmann da luglio all'Orlando City

24 Mar 2026 - 15:34

L'attaccante francese Antoine Griezmann, 35 anni, ha firmato con l'Orlando City Soccer Club a partire da luglio, al termine della sua stagione con l'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club della Florida che milita nella MLS, la lega nordamericana di calcio. L'ex stella dei Blues, con i quali ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, "entrerà a far parte del club a luglio 2026 con un contratto valido fino alla stagione 2027-2028, con opzione per la stagione 2028-2029", ha dichiarato l'Orlando City SC in un comunicato.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Il Milan fa cassa con Chukwueze, dai prestiti può arrivare il budget per un grande mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Conte, futuro da scrivere: ipotesi Juve, Inter e Roma o un anno sabbatico

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:34
Griezmann da luglio all'Orlando City
13:14
Samp, Lombardo ancora a rischio: spunta Cioffi
09:25
Serie B: la Reggiana esonera Rubinacci, panchina a Bisoli
23:12
Terzic pronto a ripartire dalla Liga: lo aspetta l'Athletic Bilbao
22:45
Klopp annuncia il ritorno in panchina e si sfoga: "Io al Real? Ho sentito tante sciocchezze"