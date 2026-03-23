Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze: in arrivo 24 milioni

Nella prossima stagione con ogni probabilità il Milan giocherà la Champions League (il che garantirebbe un’entrata tra i 60 e i 70 milioni di euro) e quindi per affrontare il doppio impegno dovrà aumentare il numero di giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco perché il prossimo sarà un mercato importantissimo per il Diavolo e per affrontarlo al meglio servirà un tesoretto importante, che potrebbe arrivare dai giocatori attualmente in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Come per esempio Samuel Chukwueze, che sta disputando una stagione più che positiva in Inghilterra con la maglia del Fulham tanto che il club inglese ha già fatto sapere ai rossoneri di voler esercitare il riscatto dell'attaccante esterno nigeriano. In arrivo nelle casse del Milan 24 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai soldi incassati per operazioni già andate in porto come quelle di Jimenez (12 milioni), Morata (15) e Pobega (7), ma molte altre sono ancora da definire e potrebbero portare altri 75 milioni circa da investire la prossima estate. Vediamo la situazione dei prestiti caso per caso…