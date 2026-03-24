Serie B: la Reggiana esonera Rubinacci, panchina a Bisoli

24 Mar 2026 - 09:25

La Reggiana comunica "di avere sollevato Lorenzo Rubinacci dalla guida tecnica della Prima Squadra. Insieme all'allenatore, sono stati esonerati dai rispettivi incarichi Massimo Lo Monaco, Simone Greco e Federico Soldano". Il club emiliano "ringrazia Rubinacci e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la passione dimostrati nel lavoro quotidiano in questa parte di stagione. La Società augura loro le migliori fortune per il futuro".

Contestualmente la Reggiana comunica "di avere affidato a Pierpaolo Bisoli l'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico emiliano ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico anche il vice allenatore Giuseppe Angelini e il match analyst Davide Bisoli, che lavoreranno con il preparatore atletico Paolo Artico e l'allenatore dei portieri Raffaele Clemente". La società "porge a mister Bisoli un caloroso benvenuto in città. Al tecnico e ai suoi collaboratori l'augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione". 

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