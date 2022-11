Mimmo Criscito si ritira: può tornare al Genoa, ma non da calciatore

© Getty Images

Domenico Criscito ha annunciato il ritiro. Il difensore che ha giocato negli ultimi mesi in MLS, al Toronto FC con Insigne e Bernardeschi, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo come twittato dalla società canadese in relazione alla rescissione contrattuale. L'avventura in Canada è durata quattro mesi, ma al ritorno in Italia ci sarà una nuova carriera per il 36enne campano, probabilmente al Genoa.