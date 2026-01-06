Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cremonese, il ds Giacchetta: "Cerchiamo un difensore e Marianucci può essere un obiettivo"

06 Gen 2026 - 17:25

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese. "Marianucci? E’ periodo di mercato quindi si fanno tanti nomi. Marianucci è un giovane molto interessante, noi cerchiamo un difensore e potrebbe essere un obiettivo della Cremonese. Bisogna rispettare però la volontà del calciatore e le esigenze del Napoli, quindi le cose durante il mercato non hanno sempre i tempi che uno desidera. Ci sarebbe piaciuto già averlo e magari avere anche altri calciatori però durante il mercato noi piccole società abbiamo un ruolo da rispettare. Non abbiamo la priorità assoluta come le grandi squadre”, ha detto.

Ultimi video

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

I più visti di Mercato

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:22
Udinese: ufficiale Arizala a titolo definitivo
18:00
Atalanta, pronta l'offerta del Fenerbahce per Lookman
17:39
Roma, Massara: "Raspadori? Situazione in evoluzione con sviluppi abbastanza veloci"
17:33
Barcellona, Flick: "Cancelo è un giocatore esperto e ci garantirà più opzioni"
17:25
Cremonese, il ds Giacchetta: "Cerchiamo un difensore e Marianucci può essere un obiettivo"