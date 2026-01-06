Cremonese, il ds Giacchetta: "Cerchiamo un difensore e Marianucci può essere un obiettivo"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese. "Marianucci? E’ periodo di mercato quindi si fanno tanti nomi. Marianucci è un giovane molto interessante, noi cerchiamo un difensore e potrebbe essere un obiettivo della Cremonese. Bisogna rispettare però la volontà del calciatore e le esigenze del Napoli, quindi le cose durante il mercato non hanno sempre i tempi che uno desidera. Ci sarebbe piaciuto già averlo e magari avere anche altri calciatori però durante il mercato noi piccole società abbiamo un ruolo da rispettare. Non abbiamo la priorità assoluta come le grandi squadre”, ha detto.